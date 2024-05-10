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НПЗ в Калузькій області Росії вдруге за весну атакували БПЛА

15 березня українські військові вже завдавали удару по цьому підприємству.

НПЗ в Калузькій області Росії вдруге за весну атакували БПЛА
Пожежа на НПЗ в Калузькій області

Російські інтернет-джерела повідомляють про влучання ударних безпілотників у нафтопереробний завод у Калузькій області.

Місцеві жителі чули характерні звуки прольоту БПЛА, після чого пролунали вибухи та спалахнула пожежа у Дзержинському районі.

НПЗ "Перший завод" вже перебував під атакою цієї весни. 15 березня внаслідок спецоперації, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, підприємство зазнало руйнувань від дронів. За словами ГУР, завод використовується путінським режимом у військових цілях.

  

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