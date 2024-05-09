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Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Внаслідок російських ударів загинули двоє людей.

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 9 травня, російські окупанти обстрілювали Нікопольщину у Дніпропетровській області артилерією, РСЗВ “Град” та дронами-камікадзе більше 20 разів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Найбільше потерпав Нікополь. У місті – двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості”, - написав Лисак. 

Також від російських обстрілів пошкодження отримали 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків, почались пожежі на дахах двох будинків. Крім того, зачепило 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони. 

Удари окупантів понівечили садочок, пожежну частину, будівлю благодійної організації, банк, магазини. Також потрощені з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і “швидка”.  

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Крім Нікополя, російська армія обстрілювала Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади, де пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів
Фото: Сергій Лисак
Росіяни атакували Нікопольщину більше 20 разів

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