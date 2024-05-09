Зеленський: Путін намагатиметься зірвати саміт миру в Швейцарії тиском на фронті і наступом

Очільник Кремля Володимир Путін намагатиметься зірвати глобальний саміт миру, запланований на червень. Про це під час брифінгу в Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою сказав український президент Володимир Зеленський.

Саміт покликаний стати шансом відновити та гарантувати справедливий мир для України і всієї Європи. Спроби зірвати будуть як військові, так і політичні.

"Він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру. Боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру", – сказав Зеленський.