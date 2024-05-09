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Зеленський: Путін намагатиметься зірвати саміт миру в Швейцарії тиском на фронті і наступом

Також Кремль продовжить політичні маніпуляції. 

Зеленський: Путін намагатиметься зірвати саміт миру в Швейцарії тиском на фронті і наступом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Очільник Кремля Володимир Путін намагатиметься зірвати глобальний саміт миру, запланований на червень. Про це під час брифінгу в Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою сказав український президент Володимир Зеленський.

Саміт покликаний стати шансом відновити та гарантувати справедливий мир для України і всієї Європи. Спроби зірвати будуть як військові, так і політичні.

"Він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру. Боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру", – сказав Зеленський.

  • Інавгураційний глобальний саміт миру відбудеться в Швейцарії 15-16 червня. Про план зриву заходу Зеленський повідомляв іще у квітні. 
  • У лютому цього року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
  • Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.
  • На запрошенні Росії на саміт наполягає Китай. Серед тих, хто вже підтвердив участь у саміті, канцлер Німеччини Олаф Шольц. 
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