Зеленський і Шольц обговорили підготовку до конференції з відновлення України і Саміт миру

Також ішлося про продовження оборонної співпраці.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Зеленського, Шольц підтвердив свою участь у Саміті миру.

"Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав. Докладно поінформував канцлера про поточну ситуацію на полі бою та на ключових напрямках. Обговорили продовження оборонної співпраці", - додав глава держави.

Зеленський додав, що у розмові з канцлером також ішлося про підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.