Зеленський і Шольц обговорили підготовку до конференції з відновлення України і Саміт миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
За словами Зеленського, Шольц підтвердив свою участь у Саміті миру.
"Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав. Докладно поінформував канцлера про поточну ситуацію на полі бою та на ключових напрямках. Обговорили продовження оборонної співпраці", - додав глава держави.
Зеленський додав, що у розмові з канцлером також ішлося про підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.
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