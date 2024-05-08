Фракція "Слуга народу" не змогла ухвалити рішення про звільнення підозрюваного міністра Сольського

У зв'язку з цим питання не можна винести на розгляд у залі.

Фракція "Слуга народу" не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, підозрюваного в заволодінні землею. У зв'язку з цим цього питання немає у порядку денному засідання парламенту.

Про це на брифінгу заявив спікер ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

"Саме фракція відповідає за порядок денний. Ні голова, ні перший заступник, ні заступник навіть не мають права голосу на погоджувальній раді про внесення відповідних питань (кадрових) у порядок денний", – заявив він.

Стефанчук додав, що наразі немає рішення фракції про голосування за заяву про відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.

"Як тільки це питання буде подано (від фракції «Слуга народу»), то відповідно одразу з'явиться у порядку денному. Я думаю, що нам треба зробити все для того, щоб ті особи, які не хочуть працювати в уряді, мали можливість отримати відповідні рішення парламенту. Але ще раз скажу, ми очікуємо на відповідні рішення фракції. Станом на зараз такого рішення немає", – підкреслив він.

Справа Миколи Сольського

Міністра аграрної політики підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає. Звинувачення стосується періоду, коли Сольський не був міністром.

Версія обвинувачення каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

НАБУ також опублікувало аудіо розмов учасників схеми і заперечило аргументи Сольського.

Вранці 26 квітня ВАКС арештував Сольського з альтернативою застави в 75 млн гривень. Заставну суму внесли того ж дня, і міністр вийшов на волю.