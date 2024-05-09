Рада звільнила міністра агрополітики Миколу Сольського

Верховна Рада почала розгляд відставки міністра агрополітики Миколи Сольського.

Перед голосуванням він виступив перед нардепами зі звітом. За словами нардепа Ярослава Железняка, за звільнення проголосували 273 парламентарі.

Сольський написав заяву на звільнення після оголошення йому підозри в заволодінні землею. При цьому на фракції "Слуги народу" рішення про звільнення ухвалити не змогли. За даними джерел LB.ua, фракція проти відставки. Але сам Солсьький – за.

Микола Сольський

Уродженець Львівської області, здобув освіту в Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті за спеціальністю "Правознавство".

З липня 1999 по серпень 1999 працював перекладачем Спільного українсько-канадського підприємства "Еміграційний міст".

З березня 2000 по січень 2003 працював юрисконсультом в різних компаніях. З 2003 до 2014 був гендиректором ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери»".

Сольський з 2007 року був співзасновником Українського Аграрного Холдингу. Згодом став засновником семи та бенефіціаром десяти агропідприємств.

З березня 2014 по березень 2019 – заступник виконавчого директора цієї ТОВ. З березня по серпень 2019 – юрист АО "Процик та Партнери".

21 липня 2019 року був обраний народним депутатом України.

29 серпня 2019 року обраний Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання.

24 березня 2022 призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Справа Сольського

Міністра аграрної політики підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає. Звинувачення стосується періоду, коли Сольський не був міністром.

Версія обвинувачення каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

НАБУ також опублікувало аудіо розмов учасників схеми і заперечило аргументи Сольського.

Вранці 26 квітня ВАКС арештував Сольського з альтернативою застави в 75 млн гривень. Заставну суму внесли того ж дня, і міністр вийшов на волю.