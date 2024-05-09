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Мецола: майбутнє України – у Європейському Союзі

Євросоюз працює над чотирнадцятим пакетом санкцій проти Володимира Путіна і його союзників. 

Мецола: майбутнє України – у Європейському Союзі
Роберта Мецола у Верховній Раді
Фото: Руслан Стефанчук

Президента Європарламенту Роберта Мецола підтвердила, що Україна буде у Європейському Союзі.

"Майбутнє України – у Європейському Союзі. Україна зробила свій європейський вибір і Європа зробила свій український вибір", заявила під час виступу у Верховній Раді України президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Вона додала, що Європейський Союз – це політичний проєкт, який гартується у кризах, це проект надії, свободи, демократії. Саме ці цінності Україна захищає на полі бою. 

"Це проєкт, частиною якого має стати Україна. Проєкт, який буде міцнішим, якщо Україна буде його частиною", – сказала Мецола. 

Також нагадала, що Євросоюз працює над чотирнадцятим пакетом санкцій проти Володимира Путіна і його союзників.

"Ми ухвалили тринадцять пакетів жорстких санкцій проти путіна і його союзників, і ми працюємо над чотирнадцятим пакетом, який означає, що сотні мільярдів євро російських активів тепер заморожені у Європейському Союзі", – сказала вона.

За словами очільниці Європарламенту, під час цієї "критичної фази війни" міжнародна підтримка України має продовжуватися і збільшуватися. Вона нагадала, що ЄС виконав свою обіцянку і допомагає відновлювати зруйновану  РФ інфраструктуру і цивільні обְ’єкти України.

"Ми сказали, що допоможемо вам відбудувати ваші міста, містечка й села. Ухвалення Українського фонду вартістю 50 мільярдів євро — це наш останній відчутний прояв такої підтримки", – зазначила Мецола.

  • Сьогодні в День Європи, із неоголошеним візитом Мецола приїхала в Україну.
  • Вона разом із Стефанчуком відвідала одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ та місця "прильотів" у Києві.  Президентка Європарламенту пообіцяла оперативно провести необхідні переговори для заміни зруйнованих енергетичних центрів України.
  • Також вона була спікером на  Другому міжнародному саміті міст і регіонів. 
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