Молдова підтвердила участь у Саміті миру, – Зеленський

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна візьме участь у глобальному Саміті мину, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що провів із очільницею Молдови телефонну розмову, щоб привітати її з Днем Європи.
"Обговорили питання, пов’язані з нашою інтеграцією до ЄС. Європа – наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні. Інавгураційний Саміт миру, що відбудеться в червні здатен прокласти шлях до такого миру. Тому я також вдячний Маї Санду за підтвердження участі в заході", – написав Зеленський.
Провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду, щоб привітати її з Днем Європи. Обговорили питання, пов’язані з нашою інтеграцією до ЄС. Європа – наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні. Інавгураційний Саміт миру, що відбудеться в…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2024
- 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
- Про участь у саміті миру вже оголосила низка країн: Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші. Сьогодні про участь повідомила Ірландія. Участі Росії не передбачається.
- Сьогодні також Зеленський заявив, що Путін буде намагатися зірвати саміт спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту.