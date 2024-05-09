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Молдова підтвердила участь у Саміті миру, – Зеленський

Саміт миру відбудеться у червні у Швейцарії.

Молдова підтвердила участь у Саміті миру, – Зеленський
Фото: EPA

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна візьме участь у глобальному Саміті мину, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що провів із очільницею Молдови телефонну розмову, щоб привітати її з Днем Європи. 

"Обговорили питання, пов’язані з нашою інтеграцією до ЄС. Європа – наш спільний дім. Його безпека залежить від справедливого миру в Україні. Інавгураційний Саміт миру, що відбудеться в червні здатен прокласти шлях до такого миру. Тому я також вдячний Маї Санду за підтвердження участі в заході", – написав Зеленський. 

  • 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
  • Про участь у саміті миру вже оголосила низка країн: Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші. Сьогодні про участь повідомила Ірландія. Участі Росії не передбачається.
  • Сьогодні також Зеленський заявив, що Путін буде намагатися зірвати саміт спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту.
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