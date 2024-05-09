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Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити

Від моменту ухвалення допомоги в Конгресі США і в Європі до постачання її на фронт проходять місяці. Наразі обсяг підтримки менший, ніж проголосували.

Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Українські військові проходять навчання на танку Leopard 1 під наглядом німецьких і датських інструкторів в тренувальний центрі
Фото: Telegram/Zelenskiy

Україні не вистачило сил на сході країни. На Авдіївському, Покровському та інших напрямках дійсно складна ситуація, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві.

Київ тисне на партнерів задля збільшення постачання озброєння. Тільки з більшою кількістю зброї Україна зможе відібрати ініціативу в ворога на сході.

"При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході", – впевнений він.

Україна має розуміння, яка кількість бригад потрібна, скільки людей треба вивести, щоб вони відпочили, яка потрібна зброя і в якій кількості.

"Повинні заходити укомплектовані бригади. Механізовані бригади, потужні бригади", – додав президент.

Від моменту ухвалення допомоги в Конгресі США і в Європі до постачання її на фронт проходять місяці. Наразі обсяг підтримки менший, ніж проголосували, констатував президент.

Він додав, що Росія, користуючись моментом, збільшила війська на сході і півночі, зокрема в Харківській області. 

  • Після відступу Сил оборони від Авдіївки Росії вдалося захопити Очеретине та ще низку населених пунктів Донецької області. І Київ, і Вашингтон пов'язували відступ із браком західної допомоги. 
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