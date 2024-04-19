Блінкен – про допомогу США Україні: "Якщо ухвалять зараз, то ще не запізно"

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо Конгрес ухвалить пакет допомоги Україні зараз, то рішення не буде занадто пізнім. Відповідну заяву на брифінгу в Італії цитує The Guardian.
Він сказав, що "найбільш важливим є отримати голоси за цю допомогу та просувати її". Водночас Блінкен вважає, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.
"Чи зараз занадто пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так – буде запізно", – сказав він.
- Цього тижня Конгрес повинен розглянути законопроєкт, що передбачає виділення понад $60 млрд на пов'язані з Україною потреби. Попередні декілька версій схвалити так і не вдалося, переважно через позицію республіканців щодо внутрішньої політики та кордону з Мексикою.
- У Вашингтоні та Києві пов'язували територіальні поразки України з затримкою американської допомоги. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї. Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі говорив, що якщо нова допомога від США не надійде до України протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни здобудуть більших територіальних успіхів. Він сказав, що Росія може просунутися "переважно на сході, але потенційно навіть на півдні".