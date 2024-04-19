Блінкен – про допомогу США Україні: "Якщо ухвалять зараз, то ще не запізно"

Однак якщо новий пакет знову затримається, то є ризик.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо Конгрес ухвалить пакет допомоги Україні зараз, то рішення не буде занадто пізнім. Відповідну заяву на брифінгу в Італії цитує The Guardian.

Він сказав, що "найбільш важливим є отримати голоси за цю допомогу та просувати її". Водночас Блінкен вважає, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.

"Чи зараз занадто пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так – буде запізно", – сказав він.