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Єврокомісія пропонує скасувати Брекзит-обмеження для молоді

Якщо Брюсселю та Лондону вдасться домовитися, люди у віці від 18 до 30 років зможуть вільніше пересуватися між Британією та ЄС.

Єврокомісія пропонує скасувати Брекзит-обмеження для молоді
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія пропонує почати перемовини зі Сполученим Королівством щодо перегляду обмежень мобільності населення, запроваджених після виходу Британії зі складу ЄС.

Як пише The Guardian, людям у віці від 18 до 30 років хочуть повернути можливість відносно вільно пересуватися між Британією та Євросоюзом, перебуваючи за кордоном до чотирьох років. Це дозволить студентам брати участь у програмах обміну, їздити до інших країн задля роботи з неповною зайнятістю та загалом сприятиме культурним зв'язкам та обміну досвідом. 

Рішення комісії вважають значним проривом у відносинах між ЄС та Сполученим Королівством. Після Брекзиту у Брюсселі тривалий час різко негативно ставилися до будь-яких спроб пом'якшити умови угоди про вихід Британії з блоку.

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