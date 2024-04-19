Єврокомісія пропонує скасувати Брекзит-обмеження для молоді

Європейська комісія пропонує почати перемовини зі Сполученим Королівством щодо перегляду обмежень мобільності населення, запроваджених після виходу Британії зі складу ЄС.
Як пише The Guardian, людям у віці від 18 до 30 років хочуть повернути можливість відносно вільно пересуватися між Британією та Євросоюзом, перебуваючи за кордоном до чотирьох років. Це дозволить студентам брати участь у програмах обміну, їздити до інших країн задля роботи з неповною зайнятістю та загалом сприятиме культурним зв'язкам та обміну досвідом.
Рішення комісії вважають значним проривом у відносинах між ЄС та Сполученим Королівством. Після Брекзиту у Брюсселі тривалий час різко негативно ставилися до будь-яких спроб пом'якшити умови угоди про вихід Британії з блоку.
- У ЄС погодили нові умови лібералізації торгівлі з Україною.
- Болгарія і Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони.
- Єврокомісія закликає до "поступового й зворотного" розширення ЄС.