Єврокомісія пропонує скасувати Брекзит-обмеження для молоді

Якщо Брюсселю та Лондону вдасться домовитися, люди у віці від 18 до 30 років зможуть вільніше пересуватися між Британією та ЄС.

Європейська комісія пропонує почати перемовини зі Сполученим Королівством щодо перегляду обмежень мобільності населення, запроваджених після виходу Британії зі складу ЄС.

Як пише The Guardian, людям у віці від 18 до 30 років хочуть повернути можливість відносно вільно пересуватися між Британією та Євросоюзом, перебуваючи за кордоном до чотирьох років. Це дозволить студентам брати участь у програмах обміну, їздити до інших країн задля роботи з неповною зайнятістю та загалом сприятиме культурним зв'язкам та обміну досвідом.

Рішення комісії вважають значним проривом у відносинах між ЄС та Сполученим Королівством. Після Брекзиту у Брюсселі тривалий час різко негативно ставилися до будь-яких спроб пом'якшити умови угоди про вихід Британії з блоку.