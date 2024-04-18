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У TikTok заблокували 24 канали, що поширювали російську пропаганду

Робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває.

У TikTok заблокували 24 канали, що поширювали російську пропаганду
TikTok
Фото: pixabay

У TikTok заблокували 24 канали, що поширювали російську пропаганду.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У переліку - ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші, які належать, зокрема, підозрюваним у державній зраді Анатолієві Шарію та Діані Панченко.

У ЦПД зазначили, що робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває, і закликали українців надсилати посилання на виявлені проросійські ресурси на електронну адресу [email protected].

  • Днями стало відомо, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.
  • Перед цим ЦПД оприлюднив список TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду.
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