Робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває.

У TikTok заблокували 24 канали, що поширювали російську пропаганду.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У переліку - ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші, які належать, зокрема, підозрюваним у державній зраді Анатолієві Шарію та Діані Панченко.

У ЦПД зазначили, що робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває, і закликали українців надсилати посилання на виявлені проросійські ресурси на електронну адресу [email protected].