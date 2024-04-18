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Стефанчук зустрівся із маршалком Сенату Польщі: говорили про безпеку, ППО та євроінтеграцію

Також сторони обговорили про ситуацію на фронті.

Стефанчук зустрівся із маршалком Сенату Польщі: говорили про безпеку, ППО та євроінтеграцію
Руслан Стефанчук із Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською
Фото: Руслан Стефанчук у фейсбуці

У Варшаві голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Політики обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, ситуацію на фронті та санкції. 

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Безпекова ситуація — у центрі уваги нашої розмови. Ситуація на фронті складна. Також рф продовжує ракетні удари по цивільних об’єктах і критичній енергетичній інфраструктурі. Тому наші нагальні потреби — системи ППО, засоби РЕБ, дрони, боєприпаси й далекобійні ракети. Наголосив, що для нас дуже необхідна підтримка партнерів, серед яких безумовно Польща", – йдеться у дописі.

Крім того, Стефанчук відзначив важливість доєднання Польщі до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України.Політики також обговорили посилення санкційного тиску, зокрема, на сектори особливого економічного значення для Росії.

"Також ми обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, важливість реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка сьогодні залишається єдиним реалістичним і комплексним планом відновлення територіальної цілісності України", – заявив Стефанчук і додав, що також подякував за всю підтримку, надану Польщею Україні. 

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