​Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном додаткові Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили можливість отримання Україною у найкоротші терміни додаткових систем Patriot. Ще однією темою розмови було виділення Конгресом додаткового пакету допомоги.
Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Я зустрівся з Блінкеном, щоб подякувати Сполученим Штатам за підтримку України. Ми детально розглянули наші спільні глобальні зусилля, щоб якнайшвидше отримати для України більше систем ППО "Патріот" і ракет до них. Я високо ціную зусилля держсекретаря Блінкена, спрямовані на сприяння прийняттю необхідних рішень", –написав глава МЗС.
Також на зустрічі йшлося про виділення додаткового пакету допомоги Україні Конгресом США.
"Ми обоє наголосили на терміновій необхідності прийняття Конгресом США додаткового пакету допомоги Україні. Це стане сигналом сили та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою", – зазначив Кулеба.
I met with @SecBlinken to thank the United States for standing with Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2024
We went over in detail our joint global efforts to get more "Patriot" air defense systems and missiles to Ukraine as soon as possible. I appreciate Secretary Blinken's efforts to facilitate the… pic.twitter.com/MWMc1jiX3J
- Із 17 по 19 квітня Кулеба перебуває в Італії, щоб взяти участь у на міністерській зустрічі "Групи семи", де говоритиме про надання Україні дододаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони.
- Україна наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
- Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Нещодавно президент України в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.
- Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що "багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”. За йогословами, ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.
- Про ППО для України йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО, яка запланована на 19 квітня.