​Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном додаткові Patriot для України

Також на зустрічі обговорили питання пришвидшення виділення допомоги Конгресом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили можливість отримання Україною у найкоротші терміни додаткових систем Patriot. Ще однією темою розмови було виділення Конгресом додаткового пакету допомоги.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Я зустрівся з Блінкеном, щоб подякувати Сполученим Штатам за підтримку України. Ми детально розглянули наші спільні глобальні зусилля, щоб якнайшвидше отримати для України більше систем ППО "Патріот" і ракет до них. Я високо ціную зусилля держсекретаря Блінкена, спрямовані на сприяння прийняттю необхідних рішень", –написав глава МЗС.

Також на зустрічі йшлося про виділення додаткового пакету допомоги Україні Конгресом США.

"Ми обоє наголосили на терміновій необхідності прийняття Конгресом США додаткового пакету допомоги Україні. Це стане сигналом сили та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою", – зазначив Кулеба.

I met with @SecBlinken to thank the United States for standing with Ukraine.



We went over in detail our joint global efforts to get more "Patriot" air defense systems and missiles to Ukraine as soon as possible. I appreciate Secretary Blinken's efforts to facilitate the… pic.twitter.com/MWMc1jiX3J — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2024