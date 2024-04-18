Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

“Бавовна” у Джанкої: ГУР назвало перелік знищених цілей ворога

Серед знищеної техніки: 4 пускові установки ЗРК С-400 та 3 радіолокаційні станції. Це не остаточні дані, втрати ще уточнюються.

“Бавовна” у Джанкої: ГУР назвало перелік знищених цілей ворога
Пожежа в аеропорту Джанкоя
Фото: скріншот з відео

Головне управління розвідки Міноборони України назвало перелік знищених цілей ворога під час нещодавньої “бавовни” у Джанкої:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Розвідка зазначає, що це не остаточна кількість, втрати ще уточнюються.

Нагадаємо, що 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies