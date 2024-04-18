“Бавовна” у Джанкої: ГУР назвало перелік знищених цілей ворога

Головне управління розвідки Міноборони України назвало перелік знищених цілей ворога під час нещодавньої “бавовни” у Джанкої:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
Розвідка зазначає, що це не остаточна кількість, втрати ще уточнюються.
Нагадаємо, що 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.