“Бавовна” у Джанкої: ГУР назвало перелік знищених цілей ворога

Серед знищеної техніки: 4 пускові установки ЗРК С-400 та 3 радіолокаційні станції. Це не остаточні дані, втрати ще уточнюються.

Головне управління розвідки Міноборони України назвало перелік знищених цілей ворога під час нещодавньої “бавовни” у Джанкої:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

Розвідка зазначає, що це не остаточна кількість, втрати ще уточнюються.

Нагадаємо, що 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.