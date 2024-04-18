Безпека, довіра, розвиток економіки та освіти: на чому має ґрунтуватися суспільний договір

Інститут реалізує програму “Суспільний договір для України” з 2022 року. Мета — напрацювання та (пере)осмислення візії майбутнього України. Як? Залучаючи до діалогу представників різних сфер, щоб сформулювати комплексний та інклюзивний підхід до вирішення проблем та викликів, що стоять перед країною сьогодні та можуть постати у подальшому.

Під час семінару народні депутати України, представники Кабінету міністрів України, судової влади, бізнесу, освіти, благодійних фондів, журналістики, культури, військовослужбовці, державні службовці вищого рівня говорили про трансформацію суспільного договору в контексті цивілізаційних зсувів, які відбуваються в Україні та світі.

Безпека — основний фокус уваги суспільства в умовах екзистенційної війни з Росією

На думку учасників, економіка, освіта, державне управління мають бути орієнтовані на безпеку. Що стосується освіти, йдеться не лише про вищу та середню, а й про розвиток громадянської освіти. Це, у свою чергу, впливає на підвищення критичного мислення та спроможність протидіяти пропаганді.

Крім того, важливим елементом стійкості держави є перехід української економіки на військові рейки. Відкритий діалог суспільства, бізнесу та держави допоможе зрозуміти ключові запити та застереження для протидії ворогу в економічному вимірі.

Окрему увагу учасники приділили питанню збереження та розвитку людського потенціалу. Держава має вирішувати проблему відтоку кадрів та заохочувати людей повертатися в Україну.

Досягнення справедливості, гнучкість та консолідація

Запит на справедливість є одним з ключових для забезпечення безпеки та стабільності. Її можна розглядати в кількох вимірах: і всередині держави, і в контексті покарання для Росії за всі скоєні злочини.

Крім того, звучала думка, що від рівня консолідації українського суспільства залежить наскільки ефективно наша держава зможе впливати на переукладання світового порядку та розвʼязання глобальних проблем.

Важливими факторами для того, щоб Україна вистояла, є адаптивність та гнучкість. Коли старі механізми існування втрачають ефективність, потрібно винаходити нові, що допомагатимуть реагувати на сучасні виклики.

Семінар модерували Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ, та Роман Кобець, науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Проведення семінару координувала Олена Фоміна — директорка програмних напрямів Аспен Інституту Київ.

Дякуємо учасникам за відкритість та щирість під час обговорення!

Проєкт «Суспільний договір для України» реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).