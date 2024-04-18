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​Повідомлено про підозру колишньому українському співаку Джанго, який підтримав війну і живе в Росії

За 10 років він неодноразово відвідував захоплені території Донеччини і Луганщини з концертами.

​Повідомлено про підозру колишньому українському співаку Джанго, який підтримав війну і живе в Росії
Джанго
Фото: Офіс генпрокурора

Колишньому українському, а нині російському музиканту, який публічно підтримав російське вторгнення і дає концерти на окупованих територіях, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозрюваному інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Чоловік із 2014 року відкрито підтримує політику окупації та анексії території України Росією. А за 10 років російської агресії співак неодноразово відвідував захоплені території Донеччини і Луганщини з концертами на підтримку окупантів.

"Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи. У своїх акаунтах він легітимізує так звані «л/днр» і «приєднання» до Росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей", - зазначили в Офісі генпрокурора.

У вересні 2022 року підозрюваний взяв участь в пропагандистській акції у Москві, присвяченій проведенню незаконних референдумів. А в травні 2023 року він похвалився нагородженням "орденом дружби ДНР", який отримав особисто від голови псевдореспубліки.

Офіс генпрокурора не називає прізвища колаборанта, але з відкритих джерел зрозуміло, що це - "Джанго" (справжнє ім'я Олексій Піддубний). Він прославився завдяки саундтреку "Холодная весна" для фільму "Бій с тінню".

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