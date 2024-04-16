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Суд засудив колаборантку з Харківщини до 11 років тюрми з конфіскацією майна

Також жінка позбавлена права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.

Суд засудив колаборантку з Харківщини до 11 років тюрми з конфіскацією майна
Суд засудив колаборантку з Харківщини до 11 років тюрми з конфіскацією майна
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Суд виніс вирок щодо чергової обвинуваченої у співпраці з росіянами під час окупації частини Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Фігурантка брала участь у проведенні зборів громадян, закликала учасників до співпраці з окупаційною владою, переконувала у необхідності працювати та налагоджувати роботу новоствореної окупантами “Пошти Ізюма”. За активну позицію жінку було призначено директором псевдоустанови”, - розповіли в поліції.

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Зазначається, що 44-річна екслистоноша склала штатний розклад, підібрала на відповідні посади колишніх колег, передала майно та техніку Укрпошти окупаційній адміністрації.

Жінка отримувала від окупантів харчі, допомогу та зарплату у російських рублях.

Вона, серед іншого, отримувала та займалася розповсюдженням серед населення пропагандистських газет “Ізюмський телеграф”, “Харків z”, які мали антиукраїнську позицію.

Суд визнав її винною та призначив 11 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 15 років.

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