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Генштаб закликав "не втягувати ЗСУ ​у політичну боротьбу" і послуговуватися лише офіційною інформацією

Підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення знаходяться в компетенції Управління звʼязків з громадськістю ЗСУ.

Генштаб закликав "не втягувати ЗСУ ​у політичну боротьбу" і послуговуватися лише офіційною інформацією
Генштаб
Фото: Генштаб

Взаємодія військових із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення - в компетенції Управління звʼязків з громадськістю Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Останнім часом зʼявляється чимало спекуляцій щодо системи комунікацій Генерального штабу ЗСУ та її керівництва. Офіційно повідомляємо, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю ЗСУ. Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначені підрозділи очолюють полковники ЗСУ, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу ЗСУ та начальнику Генерального штабу. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймають військовослужбовці.

"Питання комунікацій ЗСУ узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань Збройними Силами України. Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема колишніх заступників Міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

"Просимо не втягувати Збройні Сили України у політичну боротьбу, послуговуватися лише офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ та дотримуватися інформаційної гігієни", - додали в Генштабі.

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