​НАБУ розслідує багатомільйонну корупційну схему на Чернівецькій митниці. У справі 11 підозрюваних

Національне антикорупційне бюро виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Схема полягала у маскуванні дорогого імпорту з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари) так званими дешевими товарами-прикриття (тканина, ДСП, цегла) або оформленні транспорту як порожнього. Це - одне з найпоширеніших порушень митних правил.

За цією схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без здійснення огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари-прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.