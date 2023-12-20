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Керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн, – Митна служба

Крім нього, ще двоє митників отримали підозри у цій справі. Заходи дисциплінарного впливу застосували до 17 митників. 

Керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн, – Митна служба
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Державна митна служба заявила, що викрила недоброчесних посадовців: двоє митників отримали підозри, керівника Чернівецької митниці звільнено.

“За ініціативи Держмитслужби в серпні поточного року було проведено позапланову перевірку, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці. Так, були встановлені факти,які свідчать про сприяння посадовцями переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що від митних органів Румунії вдалося отримати підтвердження цієї інформації.

Держмитслужба повідомляє, що ініціювала ряд дисциплінарних проваджень та застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників. Посадовця, який на той час виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнено з посади. 

Матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення було скеровано до правоохоронних органів. Відтак сьогодні двоє посадових осіб митниці отримали підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

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