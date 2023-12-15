На Волині викрили контрабандистів, які виробляли БпЛА, щоб переправляти через кордон цигарки

Всього вилучили вісім БпЛА типу "Літак" і "Квадрокоптер" та мотодельтаплан, який планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі.

У Волинській області правоохоронці викрили "підприємство" із виготовлення безпілотних літальних апаратів, для переміщення контрабанди. Такий спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом.

"У помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявлено та вилучено 8 БПЛА типу «Літак» і «Квадрокоптер» та мотодельтаплан. Його зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі", – повідомили у МВС.

Також викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників, таким чином налагодивши безперебійне "технічне" забезпечення. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі.

Фото: МВС

Окрім того, під час обшуків правоохоронці знайшли тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки. За їх допомогою зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії.

Прикордонники вилучили понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності.

Фото: МВС

Вилучені БпЛА плануються до передачі підрозділам Держприкордонслужби, які виконують завдання в складі Сил оборони України.

Про затриманих проінформовано підрозділи ТЦК. Нині вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.