На Волині викрили контрабандистів, які виробляли БпЛА, щоб переправляти через кордон цигарки

У Волинській області правоохоронці викрили "підприємство" із виготовлення безпілотних літальних апаратів, для переміщення контрабанди. Такий спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом.
"У помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявлено та вилучено 8 БПЛА типу «Літак» і «Квадрокоптер» та мотодельтаплан. Його зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі", – повідомили у МВС.
Також викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників, таким чином налагодивши безперебійне "технічне" забезпечення. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БпЛА і різні комплектуючі.
Окрім того, під час обшуків правоохоронці знайшли тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки. За їх допомогою зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії.
Прикордонники вилучили понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, чималу кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення протиправної діяльності.
Вилучені БпЛА плануються до передачі підрозділам Держприкордонслужби, які виконують завдання в складі Сил оборони України.
Про затриманих проінформовано підрозділи ТЦК. Нині вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.
- За схожою схемою працювали контрабандисти на Закарпатті. Там виявили саморобний БпЛА для переміщення товарів до Угорщини.
- Нещодавно на Рівненщині вилучиликонтрабандного бурштину на майже 4,5 млн грн. ПІд час операції викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.
- Верховна рада 9 грудня прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах.