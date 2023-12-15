На Авдіївському напрямку захисники за добу відбили 45 атак окупантів

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбили 23 атаки росіян східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і ще 22 атаки південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати наступ ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де захисники успішно відбили 17 атак. Про це речник Генштаб Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку оборонці відбили дев'ять атак північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку захисники продовжують завдавати ворогу втрат, виснажують ворога.

"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області", – сказав Ковальов.

На Лиманському відбили атаку росіян східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському відбили 11 атак в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Протягом минулої доби загалом було 110 бойових зіткнень, окупанти завдали чотири ракетних та 50 авіаударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.