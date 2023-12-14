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ЗСУ будують кільцеву систему оборони довкола Куп'янська

Ситуацію на цьому напрямку контролюють Сили оборони.

ЗСУ будують кільцеву систему оборони довкола Куп'янська
Фото: Катерина Петренко

Довкола Куп'янська Харківської області Сили оброни почали будувати кільцеву лінію оборони. На цьому напрямку ситуацію контролюють українські військові. Про це в етері телемарафону заяивив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

"Ситуацію повністю контролюють наші захисники. Водночас продовжуємо побудову потужної лінії оборони Куп’янська та Куп’янська-Вузлового за зразком Харкова. Тобто це кільцева лінія оборони",  – наголосив Іванов.

Зимова погода не впливає на будування обороної системи. Ворог щодня намагається обстрілювати місто. Так, напередодні, Куп'янськ обстріляли з артилерії. На щастя, внаслідок атаки РФ постраждалих та загиблих немає, однак є руйнування.

Ситуація на Куп'янському напрямку:

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