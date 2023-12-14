ЗСУ будують кільцеву систему оборони довкола Куп'янська

Довкола Куп'янська Харківської області Сили оброни почали будувати кільцеву лінію оборони. На цьому напрямку ситуацію контролюють українські військові. Про це в етері телемарафону заяивив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.
"Ситуацію повністю контролюють наші захисники. Водночас продовжуємо побудову потужної лінії оборони Куп’янська та Куп’янська-Вузлового за зразком Харкова. Тобто це кільцева лінія оборони", – наголосив Іванов.
Зимова погода не впливає на будування обороної системи. Ворог щодня намагається обстрілювати місто. Так, напередодні, Куп'янськ обстріляли з артилерії. На щастя, внаслідок атаки РФ постраждалих та загиблих немає, однак є руйнування.
Ситуація на Куп'янському напрямку:
- Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.
- На Куп'янському напрямку захисники відбили 21 атаку в районі Синьківки та ще дві – східніше Петропавлівки Харківської області.
- 12 грудня внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп'янськ загинув 73-річний цивільний чоловік.
- У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.