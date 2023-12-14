ЗСУ будують кільцеву систему оборони довкола Куп'янська

Ситуацію на цьому напрямку контролюють Сили оборони.

Довкола Куп'янська Харківської області Сили оброни почали будувати кільцеву лінію оборони. На цьому напрямку ситуацію контролюють українські військові. Про це в етері телемарафону заяивив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

"Ситуацію повністю контролюють наші захисники. Водночас продовжуємо побудову потужної лінії оборони Куп’янська та Куп’янська-Вузлового за зразком Харкова. Тобто це кільцева лінія оборони", – наголосив Іванов.

Зимова погода не впливає на будування обороної системи. Ворог щодня намагається обстрілювати місто. Так, напередодні, Куп'янськ обстріляли з артилерії. На щастя, внаслідок атаки РФ постраждалих та загиблих немає, однак є руйнування.

Ситуація на Куп'янському напрямку: