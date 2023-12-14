Вибори президента РФ: на окупованих територіях проведуть голосування без паспортів

Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
"Російське “волевиявлення” саме по собі є фарсом й слугує виключно у пропагандистських цілях. Проте їх організація на ТОТ демонструє реальний ступінь підтримки окупації з боку місцевих", – пишуть у підпіллі.
Так звані вибори у березні 2024 року як й раніше пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки.
"Мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського папірця", – додають у ЦНС.
На виборчих дільницях ТОТ заборонять зйомку, щоб приховати незаконність голосування. Однак, як зазначили у Русі опору, всі імена зрадників й так стануть відомі, адже місцеві активно передають інформацію про них.
- Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
- Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.