Місцеві жителі з прапорцями РФ стоять у черзі на спецавтобуси до Ростовської області, щоб взяти участь на парламентських виборах

Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Російське “волевиявлення” саме по собі є фарсом й слугує виключно у пропагандистських цілях. Проте їх організація на ТОТ демонструє реальний ступінь підтримки окупації з боку місцевих", – пишуть у підпіллі.

Так звані вибори у березні 2024 року як й раніше пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки.

"Мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського папірця", – додають у ЦНС.

На виборчих дільницях ТОТ заборонять зйомку, щоб приховати незаконність голосування. Однак, як зазначили у Русі опору, всі імена зрадників й так стануть відомі, адже місцеві активно передають інформацію про них.