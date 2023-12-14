У НАТО не побачили загрози після падіння російського "шахеда" в Румунії

НАТО вважає, що падіння російського безпілотника на території Румунії, яка є членом Північноатлантичного Альянсу не було навмисним і не несе жодної загрози. У НАТО продовжцють спостергіати за ситуацією. Про це заявив у мережі "Х" виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж Дунаю. НАТО не має інформації про будь-який навмисний напад Росії на членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з владою Румунії", – йдеться у заяві.