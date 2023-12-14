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У НАТО не побачили загрози після падіння російського "шахеда" в Румунії

Члени Альянсу продовжують стежити за ситуацією.

У НАТО не побачили загрози після падіння російського "шахеда" в Румунії
Фото: facebook/Єгор Чернєв

НАТО вважає, що падіння російського безпілотника на території Румунії, яка є членом Північноатлантичного Альянсу не було навмисним і не несе жодної загрози. У НАТО продовжцють спостергіати за ситуацією. Про це заявив у мережі "Х" виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт.

"Ми рішуче засуджуємо напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні та вздовж Дунаю. НАТО не має інформації про будь-який навмисний напад Росії на членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з владою Румунії",  – йдеться у заяві.

  • Під час нічного обстрілу України ударними безпілотниками 14 грудня один з російських БпЛА порушив повітряний простір НАТО, упавши на території Румунії. Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter. Згодом Міністерство оборони Румунії повідомило про вирву глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону.
  • Як наслідок, Румунія викликала російського посла через "шахед", який упав на її території.
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