Румунія викликала російського посла через "шахед" на своїй території

Румунія викликала російського посла через "шахед", який упав на її території.
Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у дописі в соцмережі Х.
Некулаєску зазначив, що таким чином Бухарест хоче "висловити протест проти цих дій, які є грубим порушенням міжнародного права та є безвідповідальною ескалацією".
Another Russian drone crashed on #Romania's territory, in an uninhabited area, after last night's attacks on #Ukraine's port infrastructure on the #Danube. Romanian Air Force & Allied fighter jets were scrambled to conduct monitoring missions. We informed all Allies & the…— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) December 14, 2023
Про інцидент повідомили і Північноатлантичний альянс.
"Ще один російський безпілотник впав на території Румунії, в безлюдному районі, після вчорашніх атак на портову інфраструктуру України на Дунаї. Винищувачі ВПС Румунії та союзників були задіяні для проведення моніторингових місій. Ми поінформували всіх членів Альянсу та Генерального секретаря і залишаємося в тісній координації", - розповів посол.
Що відомо про "шахеди" , які порушували повітряний простір Румунії
- Під час нічного обстрілу України ударними безпілотниками 14 грудня один з російських БпЛА порушив повітряний простір НАТО, упавши на території Румунії. Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter. Згодом Міністерство оборони Румунії повідомило про вирву глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону.
- "Шахеди" падали на території Румунії і раніше. Так, 4 вересня вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські дрони впали та здетонували.
- У жовтні теж виявили воронку від падіння російського БпЛА. Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру, що навпроти Ізмаїлу.
- Того ж місяця Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною.