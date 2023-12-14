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Румунія викликала російського посла через "шахед" на своїй території

Бухарест повідомив про інцидент всіх членів НАТО і генсека Єнса Столтенберга.

Румунія викликала російського посла через "шахед" на своїй території
Фото ілюстративне
Фото: МЗС

Румунія викликала російського посла через "шахед", який упав на її території.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у дописі в соцмережі Х.

Некулаєску зазначив, що таким чином Бухарест хоче "висловити протест проти цих дій, які є грубим порушенням міжнародного права та є безвідповідальною ескалацією".

Про інцидент повідомили і Північноатлантичний альянс.

"Ще один російський безпілотник впав на території Румунії, в безлюдному районі, після вчорашніх атак на портову інфраструктуру України на Дунаї. Винищувачі ВПС Румунії та союзників були задіяні для проведення моніторингових місій. Ми поінформували всіх членів Альянсу та Генерального секретаря і залишаємося в тісній координації", - розповів посол.

Що відомо про "шахеди" , які порушували повітряний простір Румунії

  • Під час нічного обстрілу України ударними безпілотниками 14 грудня один з російських БпЛА порушив повітряний простір НАТО, упавши на території Румунії. Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter. Згодом Міністерство оборони Румунії повідомило про вирву глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону.
  • "Шахеди" падали на території Румунії і раніше. Так, 4 вересня вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські дрони впали та здетонували.
  • У жовтні теж виявили воронку від падіння російського БпЛА. Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру, що навпроти Ізмаїлу.
  • Того ж місяця Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною.
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