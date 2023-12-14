Румунія викликала російського посла через "шахед" на своїй території

Бухарест повідомив про інцидент всіх членів НАТО і генсека Єнса Столтенберга.

Румунія викликала російського посла через "шахед", який упав на її території.

Про це повідомив посол Румунії при НАТО Дан Некулаєску у дописі в соцмережі Х.

Некулаєску зазначив, що таким чином Бухарест хоче "висловити протест проти цих дій, які є грубим порушенням міжнародного права та є безвідповідальною ескалацією".

Another Russian drone crashed on #Romania's territory, in an uninhabited area, after last night's attacks on #Ukraine's port infrastructure on the #Danube. Romanian Air Force & Allied fighter jets were scrambled to conduct monitoring missions. We informed all Allies & the… — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) December 14, 2023

Про інцидент повідомили і Північноатлантичний альянс.

"Ще один російський безпілотник впав на території Румунії, в безлюдному районі, після вчорашніх атак на портову інфраструктуру України на Дунаї. Винищувачі ВПС Румунії та союзників були задіяні для проведення моніторингових місій. Ми поінформували всіх членів Альянсу та Генерального секретаря і залишаємося в тісній координації", - розповів посол.

Що відомо про "шахеди" , які порушували повітряний простір Румунії