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Під час нічної атаки по Україні російський "шахед" упав на території Румунії

Через це Німеччина підняла по тривозі винищувачі.

Під час нічної атаки по Україні російський "шахед" упав на території Румунії
Фото: ДПСУ

Під час нічного обстрілу України ударними безпілотниками 14 грудня, один з російських безпілотників порушив повітряний простір НАТО, упавши на території Румунії. Через це Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter,  – пише Аussiedlerbote.

За інформацією ЗМІ, Німеччина за візуальним контактом ідентифікувала російські літальні апарати, але не було наказу НАТО збивати їх. Під час нічної атаки російських дронів по Україні було зафіксовано до 70 російських безпілотників типу "Shahed 136", один з яких, за попередніми даними, вибухнув над повітряним простором Румунії.

Наказ про початок тривоги ("Alpha Scramble") був відданий о 22:02, а озброєні німецькі винищувачі були в повітрі о 22:11. 

Міністерство оборони Румунії повідомило про вирву глибиною 1,5 метра в дельті Дунаю поблизу румунського села Грінду, за 6,5 кілометрів від українського кордону. У відомстві заявили, що це, ймовірно, був російський безпілотник.

Військово-повітряні сили НАТО наразі задіяні в охороні південно-східного флангу Альянсу. На румунському боці кордону з Україною сталося кілька інцидентів з порушенням повітряного простору. Всі вони були пов'язані з російськими атаками на українські порти на Дунаї, проте, як зазначається, ці випадки не були навмисними з боку Росії.

За інформацією Державної прикордонної служби України, 4 вересня вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

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