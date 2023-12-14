Естонія надсилає Україні пакет військової допомоги на 80 млн євро

Уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо довгострокової військової допомоги Україні та широкого пакету військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. До допомоги входять протитанкові ракети Javelin, судна та інше вкрай необхідне обладнання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

“Подібно до того, як минулого року естонські Javelin відіграли вирішальну роль у захисті Києва та надихнули інші країни простягнути руку допомоги Україні, наша мета цього великого пакету допомоги — показати, що боротьба України за свободу може досягти успіху, лише якщо союзники продовжуватимуть допомагати українцям”, – сказав Певкур.

Крім великої кількості “Джавелінів”, в новий пакет допомоги також входять кулемети, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження. Точні суми не розголошуються з міркувань безпеки. Вартість пакету становить майже 80 мільйонів євро.

“Цей пакет допомоги складено з метою максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси”, – пояснив Певкур.

Він зазначив, що російський режим робить ставку на те, що вільний світ відмовиться від підтримки України.

“Щоб зламати хибний розрахунок злочинного російського режиму, ми повинні надіслати стратегічне повідомлення: ми продовжуватимемо значну та постійну підтримку України, доки Україна не виграє війну. На кону – не лише безпека України, але й естонська, трансатлантична та світова безпека в цілому”, – сказав міністр оборони.

Крім того, аналітики Міністерства оборони підготували дискусійний документ щодо створення трансатлантичної безпеки. У документі наведені розрахунки, які показують, що для перемоги України та програшу Росії прихильникам України достатньо виділяти Україні 0,25% свого ВВП на рік.

“Союзники мають те, що потрібно – Росія витрачає більше ніж удвічі на війну в Україні, ніж коаліція Рамштайн, сукупна економіка якої в 30 разів перевищує економіку Росії. Наші розрахунки показують, що якби вільний світ захотів допомогти Україні в розмірі 0,25% свого ВВП на рік, цього було б достатньо, щоб зламати хребет Росії, яка розуміє лише грубу силу. Це невелика ціна порівняно з тими витратами, якщо російська агресія окупиться для них”, — сказав Певкур.

Протягом наступних чотирьох років Естонія готова виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП і використовуватиме для фінансування допомоги кошти оборонного бюджету.

“Україна також воює за нас, і кожна знищена з нашою допомогою бойова машина є кроком до зменшення російської загрози Європі. Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, а також демонструвати нашим союзникам, що там, де є бажання, є спосіб допомогти Україні”, – пояснив Певкур.

З урахуванням останнього пакету військової допомоги, з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму 500 мільйонів євро, що становить приблизно 1,4% ВВП.

Попередні пакети допомоги від Естонії Україні включали, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, особисте засоби захисту (шоломи, бронежилети тощо), а також військовий продовольчий пайок.