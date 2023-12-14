За фактом використання українських полонених як "живого щита" правоохоронці почали розслідування

Слідство ведеться за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Управління СБУ Запорізької області почало розслідування у зв'язку з відео, де російські окупанти прикривалися українськими полоненими як "живим щитом".

Слідство ведеться за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Нині проводять першочергові слідчі (розшукові) дії, повідомили в Офісі генпрокурора.

"За попередніми даними, військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як «живий щит»", – йдеться у повідомленні.