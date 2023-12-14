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За фактом використання українських полонених як "живого щита" правоохоронці почали розслідування

Слідство ведеться за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За фактом використання українських полонених як "живого щита" правоохоронці почали розслідування
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Управління СБУ Запорізької області почало розслідування у зв'язку з відео, де російські окупанти прикривалися українськими полоненими як "живим щитом".

Слідство ведеться за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Нині проводять першочергові слідчі (розшукові) дії, повідомили в Офісі генпрокурора.

"За попередніми даними, військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як «живий щит»", – йдеться у повідомленні.

  • Учора Радіо Свобода опублікувало відео, на якому росіяни вели полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними. Російські військові періодично стріляли з автоматів у бік український позицій, а один із росіян фізично прикривалися українським полоненим. Інший російський військовий кидав ймовірно гранату в бік українських позицій. Українські бійці, які надали відео, зазначили, що це “розвідка боєм” для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ. 
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