Київстар на 99% відновив послугу голосового зв'язку, – президент компанії

Водночас послуга фіксованого інтернету для домогосподарств повністю відновлена. А от мобільний інтернет поки відновити не вдалося.

Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив президент компанії Олександр Комаров.

“Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра, місто Київ”, – повідомив Комаров.

Водночас фахівцям компанії поки не вдалося відновити послугу мобільного інтернету, яку планували почати відновлювати цієї ночі. Олександр Комаров сподівається, що сьогодні у другій половині дня фахівці почнуть відновлення цієї послуги з західної України "регіон за регіоном".

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