Київстар на 99% відновив послугу голосового зв'язку, – президент компанії

Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.
Про це в ефірі телемарафону повідомив президент компанії Олександр Комаров.
“Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра, місто Київ”, – повідомив Комаров.
Водночас фахівцям компанії поки не вдалося відновити послугу мобільного інтернету, яку планували почати відновлювати цієї ночі. Олександр Комаров сподівається, що сьогодні у другій половині дня фахівці почнуть відновлення цієї послуги з західної України "регіон за регіоном".
Хакерська атака на "Київстар"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
- Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
- Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.
- Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.
- 13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
- Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
- Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.
- Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.