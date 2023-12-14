Новосформована 104-а дивізія повітряних сил РФ зазнала значних втрат у Херсонській області, – МО Британії

Це відбулося після приєднання дивізії до дніпровської групи військ РФ та спроби вибити українські плацдарм біля села Кринки на лівому березі Дніпра.

На початку грудня новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія повітряно-десатних військ РФ, ймовірно, зазнала "надзвичайно значних втрат" і не змогла досягти поставлених їй задач у Херсонській області.

Це відбулося після приєднання дивізії до дніпровської групи військ РФ та спроби вибити українські плацдарм біля села Кринки на лівому березі Дніпра. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в X.

Повідомляли, що дивізію погано підтримували авіацією та артилерією, а багато її солдатів виявилися недосвідченими.

"Після інциденту російські «мілблогери» закликали командувача Дніпровського угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку", – зазначили британці.

Міністерство вважає, що це удар по репутації Теплінського як одного з найбільш здібних російських польових командирів війни: він також є генералом повітряно-десантних військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 December 2023.



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