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Новосформована 104-а дивізія повітряних сил РФ зазнала значних втрат у Херсонській області, – МО Британії

Це відбулося після приєднання дивізії до дніпровської групи військ РФ та спроби вибити українські плацдарм біля села Кринки на лівому березі Дніпра.

На початку грудня новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія повітряно-десатних військ РФ, ймовірно, зазнала "надзвичайно значних втрат" і не змогла досягти поставлених їй задач у Херсонській області.

Це відбулося після приєднання дивізії до дніпровської групи військ РФ та спроби вибити українські плацдарм біля села Кринки на лівому березі Дніпра. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в X.

Повідомляли, що дивізію погано підтримували авіацією та артилерією, а багато її солдатів виявилися недосвідченими. 

"Після інциденту російські «мілблогери» закликали командувача Дніпровського угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку", – зазначили британці. 

Міністерство вважає, що це удар по репутації Теплінського як одного з найбільш здібних російських польових командирів війни: він також є генералом повітряно-десантних військ. 

  • Про те, що в райони села Кринки воює саме 104-а дивізія, раніше писали медіа окупантів. Тиждень тому українські військові показали відео знищеної техніки десантників на цьому напрямку.
  • В листопаді морпіхи повідомили, що закріпилися на деяких плацдармах на окупованому лівому березі річки Дніпро. Вони продовжують утримувати позиції.
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