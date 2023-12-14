Головне за ніч та ранок четверга, 14 грудня: 120 бойових зіткнень, 41 знищений "шахед", саміт лідерів ЄС

Нічний наліт "шахедів" на Одещину, 120 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, ДРГ на Сумщині.

У Брюсселі починається дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро, пише The Guardian.

Очікується, що цим темам приділять більшість часу. Якщо всі члени Євросоюзу не зможуть одностайно дійти згоди щодо фонду в 50 млрд для України, то 26 держав-членів готові знайти альтернативний механізм для надання грошей.

Країною, яка може не погодитися на виділення коштів, є Угорщина. Вона ж є основною перешкодою для рішення про початок переговорів стосовно вступу України.

Докладніше – в новині.

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили 41 ворожий безпілотник "Shahed-136/131" із 42. Переважну більшість – в Одеській області, повідомило Командування Повітряних сил.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.

Унаслідок російської атаки на Одещині постраждали 11 людей, зокрема троє дітей. Їх госпіталізували, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники працюють на місці влучання. Внаслідок обстрілів загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

"За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", - уточнили в ДСНС.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 120 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Там наші захисники відбили 19 атак.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1300 російських окупантів, 10 танків, 22 бронемашини. Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 14 грудня склали 342 800 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора в Сумській області прикордонники виявили російських диверсантів, що рухалися з території РФ. По них відкрили вогонь на ураження, почався стрілецький бій, повідомили в Держприкордонслужбі.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також залучили артилерійський та мінометний розрахунки. "У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", – повідомили у Держприкордонслужбі.

У листопаді командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв говорив, що щомісяця російські диверсанти по дев'ять-десять разів намагаються зайти на територію Чернігівської та Сумської областей.

Більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) на рекордну суму $886 мільярдів, повідомляє Reuters.

"Це (законопроєкт - ред.) забезпечить Америці можливість зберігати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі", - зазначив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Цьогорічний NDAA охоплює близько 3,1 тисячі сторінок та дозволяє виділення рекордних $886 мільярдів, що на 3% більше, ніж минулого року. Законопроєкт містить положення про виділення $300 мільйонів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Ця сума є мізерною в порівнянні з $61 мільярдом допомоги для України, включеної до пакету додаткового фінансування президента Байдена, зазначає видання.

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