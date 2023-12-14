​За минулу добу Сили оборони знищили 1300 окупантів, 10 ворожих танків та 33 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні 342 800 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ше 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 342 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 342800 (+1300) осіб

танків - 5692 (+10)

бойових броньованих машин - 10616 (+22)

артилерійських систем - 8088 (+12)

РСЗВ - 920 (+1)

засоби ППО - 605 (+0)

літаків - 324 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33)

крилаті ракети - 1606 (+10)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13)

спеціальна техніка - 1185 (+9).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.