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​За минулу добу Сили оборони знищили 1300 окупантів, 10 ворожих танків та 33 безпілотники

Загалом Росія вже втратила в Україні 342 800 військових.

​За минулу добу Сили оборони знищили 1300 окупантів, 10 ворожих танків та 33 безпілотники
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони України знищили ше 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 342 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 342800 (+1300) осіб
  • танків - 5692 (+10)
  • бойових броньованих машин - 10616 (+22)
  • артилерійських систем - 8088 (+12)
  • РСЗВ - 920 (+1)
  • засоби ППО - 605 (+0)
  • літаків - 324 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33)
  • крилаті ракети - 1606 (+10)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13)
  • спеціальна техніка - 1185 (+9).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

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