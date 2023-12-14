​За минулу добу Сили оборони знищили 1300 окупантів, 10 ворожих танків та 33 безпілотники

За минулу добу Сили оборони України знищили ше 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 342 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 342800 (+1300) осіб
- танків - 5692 (+10)
- бойових броньованих машин - 10616 (+22)
- артилерійських систем - 8088 (+12)
- РСЗВ - 920 (+1)
- засоби ППО - 605 (+0)
- літаків - 324 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33)
- крилаті ракети - 1606 (+10)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13)
- спеціальна техніка - 1185 (+9).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.