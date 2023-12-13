На Закарпатті виявили саморобний БпЛА для переміщення контрабанди за кордон

На околиці села Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області прикордонники виявили саморобний БпЛА.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Поруч був автомобіль, в якому знаходились пускова установка коптера з пультом управління та майже 1500 пачок безакцизних сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Угорщини.

Крім того, прикордонники знайшли балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.

Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно - за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.