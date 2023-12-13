​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті виявили саморобний БпЛА для переміщення контрабанди за кордон

Контрабандисти збирались переправити цигарки до Угорщини.

На Закарпатті виявили саморобний БпЛА для переміщення контрабанди за кордон
Фото: Пресслужба МВС

На околиці села Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області прикордонники виявили саморобний БпЛА. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Поруч був автомобіль, в якому знаходились пускова установка коптера з пультом управління та майже 1500 пачок безакцизних сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Угорщини.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, прикордонники знайшли балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону. 

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про криміналізацію контрабанди. Прийняття такого рішення є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році. 

Документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці. Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно - за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies