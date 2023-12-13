Українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 45 атак, - Генштаб

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак росіян у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала удару по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронті станом на 18.0 13 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

та оперативна обстановка без суттєвих змін. на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Мхи, Грем'яч Чернігівської області; Винторівка, Бруски, Голишівське, Костянтинівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Мхи, Грем'яч Чернігівської області; Винторівка, Бруски, Голишівське, Костянтинівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області. на Куп’янському українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, та ще 2 атаки в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області. на Лиманському підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області.

підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області. на Бахмутському Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка. на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. на Запорізькому Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

Сили оборони відбили 6 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області. на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новодмитрівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області, в Миколаївській області - Очаків.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.