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Росіяни атакували дитячий садок та адмінбудівлю у Нікополі важкою артилерією

Поранення дістала 70-річна жінка.

Росіяни атакували дитячий садок та адмінбудівлю у Нікополі важкою артилерією
Фото: Сергій Лисак

У середу вдень Нікополь Дніпропетровської області зазнав ворожої атаки дронами-камікадзе. Також ворог двічі обстріляв місто з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пораненя отримала 70-річна місцева мешканка, також руйнування зазнали будівлі диттячого садочка та адмінбудівлі. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

"70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома. Пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда і автівка", – повідомив Лисак.

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