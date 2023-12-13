Росіяни атакували дитячий садок та адмінбудівлю у Нікополі важкою артилерією

У середу вдень Нікополь Дніпропетровської області зазнав ворожої атаки дронами-камікадзе. Також ворог двічі обстріляв місто з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пораненя отримала 70-річна місцева мешканка, також руйнування зазнали будівлі диттячого садочка та адмінбудівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак

"70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома. Пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда і автівка", – повідомив Лисак.