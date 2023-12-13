Уповільнення не через кризу, а через зиму, – Зеленський прокоментував статтю New York Times

Уповільнення наступу України пов'язано не з кризою, а з зимою. Про це у відповідь на запитання журналіста на брифінгу в Норвегії повідомив президент України Володимир Зеленський.
Запитання стосувалося заяв американських посадовців для преси щодо того, що Україні потрібно зосередитися на обороні, а не наступі. Журналіст уточнив, чи справді ситуація є настільки критичною, що Україні потрібно утримати лінію фронту і обороняти себе.
"Щодо заяв генералів Сполучених Штатів, деяких осіб, деяких військових, я вам скажу так: у будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму. У зиму завжди уповільнюються будь-які операції – контрнаступальні чи оборонні", – сказав він.
Зеленський вважає, що ці заяви пов'язані з цим.
"Ми розуміємо, що у Росії не було ніяких перемог у цьому році, вони нічого не змогли окупувати. Взимку все уповільнюється через багато різних причин. Ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави", – сказав він, зазначивши, що саме там зараз зосереджена більшість окупантів.
Президент додав, що там минулого року було розбито угруповання "вагнерівців", яких було ліквідовано 20 000. Тепер РФ надіслала туди сотні тисяч військових.
- Учора американська газета New York Times опублікувала статтю про те, що зараз США наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року. Американські посадовці зазначають, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Низка американських військових хоче, щоб Україна дотримувалася стратегії “утримуй і будуй” і зосередилася на утриманні території, яку вона має, і розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року. Сполучені Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Києву можливість відбити нові російські атаки. Йдеться про створення реальної загрози − достатньої, аби “Росія могла розглядати питання про участь у змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році”.
- Силам оборони вдалося за шість місяців наступу в Запорізькій області просунутися на Мелітопольському напрямку на 2,5–3 км, на Токмацькому – на 8–10 км, на Бердянському – до 10 км і подолати найскладнішу лінію оборони противника – першу, але ворог устояв і постійно вживає заходів, щоб зменшити розміри ділянок, на яких ми прорвалися, безперервно контратакуючи на флангах. Про те, чи переходить Україна до активної стратегічної оборони, читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка.