Уповільнення не через кризу, а через зиму, – Зеленський прокоментував статтю New York Times

Президент сказав, що зараз Україні треба зосередитися на обороні на сході України, куди РФ кинула сотні тисяч військових.

Уповільнення наступу України пов'язано не з кризою, а з зимою. Про це у відповідь на запитання журналіста на брифінгу в Норвегії повідомив президент України Володимир Зеленський.

Запитання стосувалося заяв американських посадовців для преси щодо того, що Україні потрібно зосередитися на обороні, а не наступі. Журналіст уточнив, чи справді ситуація є настільки критичною, що Україні потрібно утримати лінію фронту і обороняти себе.

"Щодо заяв генералів Сполучених Штатів, деяких осіб, деяких військових, я вам скажу так: у будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму. У зиму завжди уповільнюються будь-які операції – контрнаступальні чи оборонні", – сказав він.

Зеленський вважає, що ці заяви пов'язані з цим.

"Ми розуміємо, що у Росії не було ніяких перемог у цьому році, вони нічого не змогли окупувати. Взимку все уповільнюється через багато різних причин. Ми говоримо про оборону саме сходу нашої держави", – сказав він, зазначивши, що саме там зараз зосереджена більшість окупантів.

Президент додав, що там минулого року було розбито угруповання "вагнерівців", яких було ліквідовано 20 000. Тепер РФ надіслала туди сотні тисяч військових.