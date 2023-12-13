DW: у цьому році німецький експорт до пострадянських країн різко зріс, що може бути схемою обходу санкцій на користь Росії

Німецький експорт до пострадянських країн без Росії за минулий рік значно зріс, пише DW із посиланням на дані Федерального відомства зі статистики.
Так, у період із січня по жовтень 2023 року експорт у ці країни зріс на 30% до 7,3 млрд євро. Водночас постачання товарів з Німеччини до Росії скоротилося на 39,1% до 7,6 млрд євро. Спостерігачі припускають, що багато товарів йдуть до Росії через пострадянські країни, оминаючи санкції, запроваджені Євросоюзом за війну проти України.
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Видання зазначає, що серед цих країн більша частина німецького експорту надходила до Казахстану: зростання склало 32% до 2,8 млрд євро (51 місце серед країн-імпортерів). Ще більше зросли постачання товарів із ФРН до Білорусі - на 40,8% до 1,5 млрд євро. Найбільше за рік зросла торгівля Німеччини з Киргизстаном – на 180,1% до 591 млн. євро. При цьому на 4,2% до 846 млн. євро скоротилися постачання товарів до Узбекистану.
Основну частину поставок до країн СНД склали німецькі автомобілі та запасні частини до них. У цій сфері експорт зріс на 65% до 2,1 млрд. євро. Іншими важливими статтями експорту є промислове обладнання (зростання на 38,7% до 1,6 млрд євро) та вироби хімічної промисловості (+20,5% до 640 млн євро).
"Німецький експорт до Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження санкцій проти РФ різко впав з березня 2022 року і з того часу залишається на низькому рівні", - йдеться у доповіді статистичного відомства.
З січня до жовтня 2023 року до Росії продано німецьких товарів на 7,6 млрд євро. Таким чином, Росія посідає 32 місце у списку торгових партнерів ФРН, рік тому вона була на 22 місці. Найбільше скоротилися постачання до РФ промислового обладнання (-49,3% до 1,2 млрд євро), фармацевтичних виробів (-28,5% до 1,9 млрд євро), а також автомобілів та запчастин (-73,3% до 238 млн. євро).