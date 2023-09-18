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У Нідерландах затримали посадовця міноборони через експорт запчастин для літаків до Росії

У чиновника та його спільника вилучили записи, цифрові носії інформації та боєприпаси.

У Нідерландах затримали посадовця міноборони через експорт запчастин для літаків до Росії
Фото: euractiv.com

Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) заарештувала посадовця міністерства оборони, звинуваченого в ухиленні від санкцій ЄС проти РФ через експорт запчастин для літаків до Росії через треті країни.

Про це пише euractiv.com.

48-річного мешканця Арнема заарештували наприкінці серпня. Перед цим затримали його 53-річного спільника, який надав слідчим інформацію, необхідну для викриття посадовця.

Двох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до Росії через треті країни після початку війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

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“За місцем проживання вилучено записи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в Міністерстві оборони”, − йдеться у пресрелізі.

Ця новина з’явилася через тиждень після того, як латвійський російський сайт розслідувань iStories опублікував метаріал про те, як запчастини до літаків реекспортуються до Росії західними компаніями через треті країни, зокрема литовські компанії.

Нагадаємо, у червні країни-члени ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на ухилення від санкцій європейськими компаніями через треті країни.

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