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Упродовж тижня ЗСУ звільнили 5 квадратних кілометрів території на півдні, – Маляр

ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. 

Упродовж тижня ЗСУ звільнили 5 квадратних кілометрів території на півдні, – Маляр
Фото: скріншот

З початку наступу Сили оборони звільнили на південному напрямку 260 квадратних кілометрів території, за останній тиждень було деокуповано 5 квадратних кілометрів.

Про це заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона нагадала, що основним напрямком наступу є південь. Упродовж минулого тижня Збройні сили просунулися на Мелітопольському напрямку. Ворог захищається на Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому, за словами Маляр, Сили оборони "дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога".

"На що спроможний ворог? Їм вдається обстрілювати. Тому що у них багато зброї, перевага по озброєнню. І вони обстрілюють Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області. І активно використовують "Ланцети", – зазначила вона.

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Наразі, за словами заступниці міністра, Збройні сили відбивають атаки ворога в районі Новодарівки, Новомихайлівки та Новоданилівки Запорізької області. Оборонці просуваються на Мелітопольському напрямку, там було звільнено Роботине.

"Так от довкола, або як військові кажуть в районі Роботиного, це південніше і східніше цього населеного пункту ми мали успіхи", – додала вона.

Упродовж минулого тижня на південному напрямку Збройним силам вдалося звільнити 5,2 км. Загалом за час наступальних дій там звільнено вже більше ніж 260 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 35 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Про українські операції в окупованому Криму читайте в матеріалі Віктора Кевлюка "Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?". 

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