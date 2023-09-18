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Збройні сили знищили за минулу добу ще 620 окупантів, – Генштаб

Учора на фронті відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Збройні сили знищили за минулу добу ще 620 окупантів, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 272 940 військових, за минулу добу – близько 620 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 272 940 (+620) осіб
  • танків – 4 623 (+3)
  • бойових броньованих машин – 8 834 (+6)
  • артилерійських систем – 6 027 (+24)
  • РСЗВ – 776 (+0)
  • засоби ППО – 525 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 769 (+27)
  • крилаті ракети – 1 462 (+7)
  • кораблі/катери – 20 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34)
  • спеціальна техніка – 901 (+5).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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