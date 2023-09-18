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Окупанти атакували "Шахедами" Снігурівську громаду Миколаївщини

Люди не постраждали.

Окупанти атакували "Шахедами" Снігурівську громаду Миколаївщини
Фото: скрин відео

Уночі 18 вересня зазнала ударів "Шахедами" Снігурівська громада Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок влучання виникла пожежа двоповерхової неексплуатуємої будівлі, яка була ліквідована. Ударною хвилею пошкоджені розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, Кінбурнська коса залишається у полі уваги ЗСУ, оскільки там перебуває ворог, розгорнутий не дуже великим гарнізоном. Звідти росіяни час від часу обстрілюють напрямок Куцурубської та Очаківської громад.

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