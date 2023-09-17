Окупанти запустили безпілотники з кримського полігону

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних безпілотників з району полігону Чауда у Крим.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запустили у напрямку південних областей.

“Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Унаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.