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Окупанти запустили безпілотники з кримського полігону

Дрони запустили у напрямку південних областей.

Окупанти запустили безпілотники з кримського полігону
Фото: Нацгвардія

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних безпілотників з району полігону Чауда у Крим.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запустили у напрямку південних областей. 

“Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Унаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 “шахедів”. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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