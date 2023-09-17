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У Мелітополі мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp

Окупанти посилюють інформаційну блокаду.

У Мелітополі мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp
Фото: Вікі

У Мелітополі Запорізької області окупанти посилюють інформаційну блокаду, мешканці не можуть нормально користуватися WhatsApp. 

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Від учора мешканці в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо”, − сказав він. 

Дехто не може надіслати й отримати смс або взагалі увійти до програми. 

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“Країна-агресор вкотре показує справжнє обличчя терору: те, що не вдається підслухати або підглянути, блокують”, − додав Федоров.

Нагадаємо, російські окупанти агітують жителів Мелітополя воювати проти України.

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