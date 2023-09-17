Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

У Чернігові вранці 17 вересня трьох людей засипало зерном. Вони загинули.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Працівники розвантажували зерно з елеватора, в той час як металевий конус силосу зруйнувався. На людей висипалося близько 100 тонн зерна. Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

ДСНС залучала для ліквідації наслідків події 39 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини події зʼясовують.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 13 вересня, в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух.