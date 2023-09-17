Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
ГоловнаСуспільствоПодії

У Чернігові троє людей загинули під час розвантаження зерна

Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

У Чернігові троє людей загинули під час розвантаження зерна
Фото: ДСНС

У Чернігові вранці 17 вересня трьох людей засипало зерном. Вони загинули.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Працівники розвантажували зерно з елеватора, в той час як металевий конус силосу зруйнувався. На людей висипалося близько 100 тонн зерна. Коли рятувальники деблокували працівників, то медики констатували їхню смерть.

ДСНС залучала для ліквідації наслідків події 39 рятувальників та 6 одиниць техніки. Обставини події зʼясовують.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 13 вересня, в Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies