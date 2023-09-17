Росія тримає на Бахмутському напрямку понад 50 тисяч окупантів

Також у росіян там понад тисяча бойових броньованих машин.

На Бахмутському напрямку зараз знаходяться понад 50 тисяч російських окупантів з технікою.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"На Бахмутському напрямку 52 тисячі особового складу росіян та приблизно 274 танки, понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більш як 120 систем реактивного залпового вогню", - сказав Євлаш.

За словами військового, Україна має успіхи на південному фланзі напрямку, вибиває росіян із раніше займаних позицій.

Нагадаємо, що 16 вересня Євлаш повідомляв, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

15 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки біля Бахмута був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.