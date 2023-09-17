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Росіяни посилюють оборону навколо Токмака, - розвідка Британії

Армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости.

Росіяни посилюють оборону навколо Токмака, - розвідка Британії
Токмак
Фото: Inform.zp.ua

Останніми днями російські військові, ймовірно посилили оборону довкола окупованого Токмака у Запорізькій області.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як кажуть у розвідці, армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, ставить «їжакові» протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.

«Токмак готується стати «стрижнем» другої головної лінії оборони росіян. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростаюче занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півдні», – пише розвідка.

Токмак розташований на окупованій частині Запорізької області приблизно у 20 км від лінії фронту.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

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