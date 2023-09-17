​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
ГоловнаСуспільствоПодії

​В Одесі чоловік украв у сусідки черепаху і з'їв

Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення.

​В Одесі чоловік украв у сусідки черепаху і з'їв
Ілюстративне фото
Фото: zyalt.livejournal.com

В Одесі поліція повідомила про підозру у викраденні та жорстокому поводженні з твариною 40-річному чоловіку, який вкрав у сусідки черепаху, зварив із неї суп і з'їв.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Подія мала місце у липні цього року у багатоквартирному будинку Хаджибейського району Одеси. Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, зловмисник побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин таємно викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з’їв", - йдеться в повідомленні.

Побачивши, що черепахи немає, потерпіла звернулася до правоохоронців. Під час слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили зловмиснику  про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка належать до хребетних, що призвело до її загибелі. Дані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185  та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу. Відповідно до санкцій  вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває", - повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Нагадаємо, раніше правоохоронці нагадали алгоритм дій для свідків жорстокого поводження з тваринами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies