​В Одесі чоловік украв у сусідки черепаху і з'їв

Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення.

В Одесі поліція повідомила про підозру у викраденні та жорстокому поводженні з твариною 40-річному чоловіку, який вкрав у сусідки черепаху, зварив із неї суп і з'їв.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Подія мала місце у липні цього року у багатоквартирному будинку Хаджибейського району Одеси. Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, зловмисник побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин таємно викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з’їв", - йдеться в повідомленні.

Побачивши, що черепахи немає, потерпіла звернулася до правоохоронців. Під час слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

"За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка належать до хребетних, що призвело до її загибелі. Дані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу. Відповідно до санкцій вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває", - повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Нагадаємо, раніше правоохоронці нагадали алгоритм дій для свідків жорстокого поводження з тваринами.