Сенатори США закликали Байдена дати Україні далекобійні ракети ATACMS

"Зокрема, варіант унітарної боєголовки більшої дальності ATACMS має бути відправлений без затримки".

Чотири американські сенатори - Роджер Уікер, Том Коттон, Сюзанна Коллінс та Ліндсі Грем - надіслали листа до президента США Джо Байдена із закликом передати Україні тактичні ракетні системи MGM-140 (ATACMS).

Текст листа оприлюднений на сайті сенатора Тома Коттона.

"Ми пишемо із закликом негайної відправки в Україну армійських тактичних ракетних комплексів MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та розширить цей конфлікт", йдеться в листі.

Зазначається, що забезпечення ATACMS дозволить Україні надавати ударів по ключових російських матеріально-технічних та комунікаційних цілях, а також місцях запуску крилатих ракет і БпЛА на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

"Зокрема, варіант унітарної боєголовки більшої дальності ATACMS має бути відправлений без затримки. Надання цієї зброї Україні максимізує ймовірність успіху в її нинішньому контрнаступі та наступних операціях. ATACMS також може збільшити здатність України знищувати російські оборонні формування", - наголосили сенатори.

Нагадаємо, 7 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба обговорив із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном надання Україні ракет ATACMS. Він зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно.

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.